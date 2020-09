बेटी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती के पिता ने मांगी भारतीय सैनिकों से मदद, कहा- आप लोगों के समर्थन की मांग करता हूं

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद बुधवार को उन्हें मुंबई के भायखला जेल भेज दिया गया है। रिया पर आरोप हैं कि वह ड्रग्स की लेनदेन करती थीं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कई बॉलीवुड सितारे उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। वहीं, बेटी की गिरफ्तारी के बाद पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने भारतीय सैनिकों से मदद मांगी है।

रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। ऐसे में रिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भारतीय सेना में रहे अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगाई है। अपने बेटे शौविक और रिया की गिरफ्तारी के बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती खुद को मजबूत पिता बता रहे हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती ने ट्वीट कर लिखा, मेरे सेना के दोस्तों, मैंने आपसे कभी मदद के लिए गुहार नहीं लगाई लेकिन आज मैं एक मजबूर पिता बन चुका हूं। मैं आप लोगों के समर्थन की मांग कर रहा हूं। इंद्रजीत चक्रवर्ती के पिता का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उनके इस ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

My Dear Army Friends,



I never urged for your help, but today being a 𝐇𝐞𝐥𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫, I demand for your support 🙏#JusticeForRhea