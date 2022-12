दीपिका का Jhoome Jo Pathaan Song में दिखेगा हॉट अंदाज, जाने आज कब और कहां होगा गाना रिलीज

Pathaan New Song 'Jhoome Jo Pathaan' : फिल्म पठान का सॉन्ग 'बेशर्म रंग' जब से रिलीज हुआ है तभी से यह सॉन्ग चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर पर 'भगवा' रंग की बिकिनी को लेकर जो विवाद हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान का नया गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसमें दीपिका 'Besharam Rang' song से कहीं ज्यादा हॉट एंड बोल्ड दिखने वाली हैं। जानिए कब और कहां होगा फिल्म 'पठान' का नया सॉन्ग 'झूमे जो पठान' रिलीज और इस सॉन्ग में कैसा होगा दीपिका का लुक...

Deepika Hot Bikini Look in Pathaan

Jhoome Jo Pathaan First Look: शाहरुख खान और दीपाका पादुकोण स्टारर फिल्म 'पठान' ने रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर ली हैं, जिसकी वजह है फिल्म 'Pathaan new song' जिसके बोल है 'झूमे जो पठान' । 'भगवा बिकिनी' विवाद ने लगातार फिल्ममेकर्स की नाक में दम कर रखा है, लेकिन सॉन्ग 'बेशर्म रंग' के बाद फिल्म का नया गाना 'झूमे जो पठान' का फर्स्ट लुक जारी किया गया। जिससे यह बात साफ हो गई है कि Shahrukh Khan and Deepika Padukone की फिल्म बैंग बैंग और पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद को इन विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि फिल्म 'Pathaan' के 'Besharam Rang Song' के बाद अब फिल्ममेकर्स ने फिल्म के दूसरे सॉन्ग 'Jhoome Jo Pathaan' को रिलीज करने का फैसला कर लिया है। यह सॉन्ग 22 दिसंबर यानी की कल रिलीज किया जाएगा। 'pathaan new song Jhoome Jo Pathaan release on thrusday 22 december'। फिल्म का नया गाना यबट्यूब पर रिलीज किया जाएगा।