साड़ी ट्रेंड को टक्कर देने आया दाढ़ी ट्रेंड, एक्ट्रेसेस के बाद अब एक्टर्स ने शुरु किया नया चैलेंज

सोशल मीडिया पर आए दिन नए ट्रेंड आते हैं। हाल के दिनों में जहां BottleCap Challenge, SareeTwitter, FaceApp जैसे ट्रेंड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं अब एक और ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ारहा है। यह ट्रेंड है #beardtwitter ( दाढ़ी ) । इसके तहत लोग अपनी बीयर्ड वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

इस चैलेंज का हिस्सा बनने वालें स्टार्स में अब तक श्रेयस तलपड़े, करणवीर बोहर जैसे सितारें शामिल हैं। ना सिर्फ सितारें बल्कि आम लोग भी इस चैलेंज का तेजी से हिस्सा बन रहे हैं। वह वर्तमान की नहीं बल्कि अपनी सालों पुरानी तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं।

बता दें, ट्टीटर पर हाल के दिनों में महिलाएं अपनी साड़ी वाली तस्वीर शेयर कर रही हैं। इस चैलेंज में बॉलीवुड की भी कई अदाकाराएं शामिल हो गईं। इन एक्ट्रेसेस में सोनम कपूर, शबाना आजमी, यामी गौतम,रेणुका शहाणे और टिस्का चोपड़ा जैसे सितारें शामिल हैं।

It's so beautiful to see so many ladies and a few men participate in #SareeTwitter Here's one of my favourites #Paithani 😊 Kudos to all our weavers for keeping this priceless tradition alive 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/zWHub1q7yR — Renuka Shahane (@renukash) July 16, 2019