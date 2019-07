'Tera Ghata' के बाद गजेंद्र वर्मा के नए गाने 'Yaad Karke' ने मचाई धूम, 24 घंटे में 2 मिलियन पार

सिंगर, राइटर और कंपोजर गजेंद्र वर्मा (Gajendra Verma) का गाना 'तेरा घाटा' (Tera Ghata) बहुत पॉपुरल हुआ था। पिछले साल रिलीज हुए इस गाने ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त धूम मचाई थी। गजेंद्र वर्मा अपने नए गाने को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं। 'तेरा घाटा' के बाद गजेंद्र वर्मा नया गाना लेकर आए है जिसका नाम है 'याद करके' (Yaad Karke)। यह एक ब्रेेकअप सॉन्ग है जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा हैं।

'याद करके' (Yaad Karke) गाने की कहानी एक रोमांटिक कपल की है जो एक-दूसरे से बहुत प्यार करते है। लेकिन किसी कारणों से वो दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाते है। इस गाने को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है। 18 जुलाई को रिलीज किए गए इस गाने को अब मात्र 24 घंटे में ही 22,22,661 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने को अमन प्रजापत ने डारेक्टर किया है।

Hey guys my new track #yaadkarke is out now !! https://t.co/qYAab8EUTc

Sunke batao kaisa laga!!