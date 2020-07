Rohit Shetty ने यूपी पुलिस पर लगाया स्क्रिप्ट चुराने का आरोप! विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कर रहे हैं ट्रेंड

नई दिल्ली: कानपुर के 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey Encounter) एनकाउंटर में मारा गया। ये एनकाउंटर शुक्रवार सुबह 7 बजे के आसपास हुआ। यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन (Ujjain) से कानपुर (Kanpur) लेकर जा रही थी। रास्ते में वो कार पलट गई, जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। जिसके बाद उसने पुलिस से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत (Vikas Dubey Dead) घोषित कर दिया। इस पूरे घटना के बाद से सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन (Social Media Reaction) आ रहे हैं।

वहीं बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty Trending) विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल, रोहित शेट्टी कॉप ड्रामा पर कई फिल्में (Rohit Shetty Movies) बना चुके हैं और उनकी फिल्मों में गाड़ी पलटना आम है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स इस एनकाउंटर को रोहित शेट्टी से जोड़ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यूपी पुलिस ने गाड़ी पलटाने की ट्रेनिंग रोहित शेट्टी से ही ली थी। वहीं, दूसरे यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, रोहित शेट्टी ने लगाया यूपी पुलिस (UP Police) पर अपनी फिल्म की कहानी चुराने का आरोप। ऐसे ही कई मीम्स हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

Rohit shetty reaction when without his permission the car overturned on the road #vikasDubeyEncounter #YOGIsGreenUP pic.twitter.com/Aay79lrFcC