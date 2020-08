ऑनलाइन क्लास में हिंदी पढ़ती हुई नज़र आईं Aaradhya Bachchan, टीचर को सुना रही थीं कहानी

नई दिल्ली। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya Rai Bachchan ) और अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ) की बेटी आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan ) हमेशा मीडिया में अपनी क्यूटनस की वजह से सबका ध्यान अपनी ओर आर्किषित करती हैं। फिर चाहें उनका मीडिया के सामने पोज देना हो या फिर मम्मी ऐश संग रेड कार्पेट ( Aaradhya Walk with Aishwarya ) पर चलना हो। वह अपनी मासूमियत से हमेशा सबका दिल जीत लेती हैं। अब आराध्या एक ऐसा ही वीडियो तेजी (Aardhya video viral ) से चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में वह पढ़ाई करती हुईं नज़र आ रही हैं। जिसमें वह अपनी क्लास टीचर को कहानी सुना रही हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से आराध्या की जो वीडियो वायरल हो रही है। उसमें आप देख सकते हैं कि वह लॉकडाउन ( Lockdown ) के चलते घर पर ही ऑनलाइन ( Aaradhya Bachchan Studying online ) पढ़ाई कर रही हैं। जिसमें वह हिंदी का विषय पढ़ रही (Studying the topic of Hindi ) हैं। वीडियो में उनकी टीचर भी नज़र आ रही हैं। आराध्या वीडियो में अपनी टीचर को एक कुत्ते की कहानी ( Aaradhya narrates the story of a dog to her teac ) सुनाते हुए नज़र आ रही हैं। कहानी के समाप्त होने पर वह अंत में अपनी अध्यापिका को 'धन्यवाद मिस' ( Thank you Miss ) कहती हैं। जिसे सुन लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती हैं। वीडियो में आराध्या स्कूल यूनिफॉर्म ( Aaradhya is wearing school uniform ) और चोटी बनाए नज़र आ रही हैं। जिसमें वह बेहद ही प्यारी लग रही हैं।

बता दें 12 जुलाई को अमिताभ बच्चन कोरोनावायरस से संक्रमित ( Amitabh Bachchan coronavirus positive ) पाए गए थे। जिसके बाद उनके पूरे परिवार का भी टेस्ट कराया गया था। जिसमें अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ), ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya Rai Bachchan ) और आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachchan ) भी वायरस से संक्रमित पाए गए थे। पहले ऐश और आराध्या को घर में ही क्वांरटीन किया था, लेकिन तबीयत पर कोई असर ना पड़ता देख उन्हें भी नानावटी अस्पताल ( Nanavati Hospital ) में भर्ती कराया गया था। कुछ समय पहले ही आराध्या ठीक होकर अपने घर वापस लौंट गई थीं। बीते दिन यानी कि शनिवार को अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan Recover From Covid-19 ) ने भी कोविड-19 को मात दे दी और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं।