हाथ में फैक्चर होने के बावजूद अवार्ड लेने पहुंची थी ऐश्वर्या राय

View this post on Instagram

🔥 . . . . . #aishwariyaraibachan #aishwaryaraibachchan_arb #aishwaryaraibachchan #aishwaryaraibachchanfans #aishwaryarai #aishwariya #aishwarya_bachchan #aishwarya #aishwariarai #aishwariyarajesh #aishwaryaraibachan #aishwaryadhanush #aishwaryaraiforever #aishwaryaarjun #aishwaryarajeshofficial #aishwaryaraiqueen #aishwaryaraifans #aishwaryaraiatcannes2018 #aishwaryaraibachchanlover #aishwaryanayakphotography™️ #bollywoodlove #bollywoodlovers #bollywoodactress #bollywoodactresses #videoshayaricorner #videosshayaricorner #keepgoing #keepsupporting #kbye