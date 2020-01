ऐश्वर्या राय की नई मूवी के फर्स्ट लुक पर फैन ने कहा- कसम से मैं तो मर ही जाऊंगा, पति अभिषेक ने दिया शानदार जवाब

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की अपकमिंग मूवी 'पोन्नियिन सेल्वन' का फर्स्ट लुक हाल ही जारी हुआ। एक्ट्रेस की इस मूवी को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। 2018 में आई मूवी 'फन्ने खां' के बाद उनकी ये मूवी आने वाली है। इसकी रिलीज 2021 में बताई जा रही है।

एक फैन ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा,'पोन्नियिन सेल्वन का पहला लुक आ चुका है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। सोचिए ऐश्वर्या राय का फर्स्ट लुक, कसम से मैं तो मर ही जाऊंगा।' इस पोस्ट पर एक्ट्रेस के पति अभिषेक बच्चन की नजर पड़ी। उन्होंने बड़ा ही मजेदार जवाब लिखा,' मैं भी एक्साइटेड हूं।'

गौरतलब है कि यह फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के तमिल उपन्यास 'पोन्नियिन सेल्वन' पर आधारित है जिसमें ऐश्वर्या राय नेगेटिव कैरक्टर निभाती हुई दिखेंगी। तमिल में भी यह फिल्म इसी नाम से प्रदर्शित हुई थी। मूवी का निर्देशन मणिरत्नम कर रहे हैं। इस मूवी के संगीतकार ए आर रहमान हैं।

Are you ready to witness the beginning of the golden era on the big screen? 👑⚔ #PonniyinSelvan

Shooting in progress 🎥#Kalki #ManiRatnam @LycaProductions @arrahman #RaviVarman @sreekar_prasad #ThottaTharani #Jeyamohan @ShamKaushal @ekalakhani @BrindhaGopal1 @bagapath pic.twitter.com/KNaQTX15Rb