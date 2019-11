जब ऐश्वर्या ने शर्माते हुए गाया था 'तेरी याद हमसफर सुबह शाम', वीडियो देख चेहरे पर खिल जाएगी मुस्कान

View this post on Instagram

@indianidolofficial11 @indian_idol2019 💻 SUPER STAR SINGER . . #dancedeewane2 #colorstv #saregamapalilchamps #DANCEDEEWANE #saregamapa #danceindiadance #indiansinger #indiansingers #indiandancer #indiandance # #singer #singers #bollywoodsinger #indianidol #nehakakar #tvshow #song #aishwaryaraibachchan #bollywood #ltpstar #sgmp #risingstar #songs #rashmidesai #nachbaliye9 #nachbaliye #kbc #salmankhan #bigboss #indianidol