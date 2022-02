जब बीच इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन से पूछे जाने वाले सवाल पर गुस्सा हो गई थी ऐश्वर्या राय

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन 5 फ़रवरी 2022 को 46 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में ज़्यादा लंबे समय तक तो टिक नहीं पाएं लेकिन उन्होंने कुछ बेहतरीन किरदार भी निभाएं हैं। हालांकि आज भी लोग उन्हें अमिताभ बच्चन के बेटे के तौर पर ही पहचानते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस बात पर सख़्त एतराज़ जताया था।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन बॉलीवुड से भले ही दूर है लेकिन वो अक्सर सुर्ख़ीयों में रहा करते हैं। अभिषेक से साल 2010 में फ़िल्म रावन के दौरान एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि क्या एक मशहूर पिता की संतान होना और मशहूर महिला के पति होना उन्हें परेशान करता हैं।

aishwarya rai comes to defend abhishek bachchan during an interview