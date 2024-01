ऐश्वर्या राय-अभिषेक के तलाक की अटकलों के बीच एक वीडियो ने उजागर कर दी सारी सच्‍चाई, जानें क्यों छोड़ा घर

मुंबईPublished: Jan 02, 2024 01:57:46 pm Submitted by: Krishna Pandey

Aishwarya Rai-Abhishek Bachchan Divorce Rumours: इन दिनों मीडिया में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर खूब खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं है, इसी बीच एक वीडियो सामने आया है।

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं।

Aishwarya Rai Bachchan Moved Out Of The Bachchan House: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बीते लंबे समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले जानकारी आई कि अभिनेत्री ने पति का घर छोड़ दिया है। जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि बहूरानी ऐश्वर्या का सासू मां जया बच्चन के साथ भी सबकुछ ठीक नहीं है।