भारतीय शहीदों के लिए अजय देवगन ने उठाया ये बड़ा कदम, फैंस कर रहे हैं तारीफ

अभिनेता-निर्माता अजय देवगन गलवान घाटी में हुई भारत-चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पर फिल्म बनाएंगे। सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के शौर्य की कहानी दिखाई जाएगी, जिन्होंने चीनी आर्मी का डटकर मुकाबला किया। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है अजय भी इस फिल्म में एक्टर के तौर पर नजर आएंगे। वहीं उनकी आगामी फिल्म 'मैदान' की रिलीज डेट तय हो गई है और इसका नया पोस्टर भी सामने आया है।

IT'S OFFICIAL... #AjayDevgn to make film on #GalwanValley clash... The film - not titled yet - will narrate the story of sacrifice of 20 #Indian army men, who fought the #Chinese army... Cast not finalized... Ajay Devgn FFilms and Select Media Holdings LLP will produce the film. pic.twitter.com/yaM6rPcK7Z