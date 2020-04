अजय देवगन ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए दिया इतना पैसा, निर्देशक बोले आप हैं असली सिंघम

मुंबई। देश में कोरोना के प्रकोप के चलते हर कोई परेशान है। इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है, तो वे हैं रोज कमाकर पेट भरने वाले लोग। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। अब इनकी मदद के लिए अभिनेता अजय देवगन और निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी आए हैं।

अजय देवगन ने फेडरेशन आफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलाईज (एएफडब्ल्यूआईसीई) की आगे आकर मदद की है। इस फेडरेशन से करीब 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से अधिकतम लोग रोज कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं। अजय ने इनकी मदद के लिए 51 लाख रुपए फेडरेशन को दिए हैं। रोहित शेट्टी ने भी 51 लाख रुपए का सहयोग किया है।

फेडरेशन के प्रमुख सलाहकार निर्देशक अशोक पंडित ने एक वीडियो जारी कर दोनों को धन्यवाद दिया है। अशोक ने कहा,' प्रिय अजय देवगन, आपकी ओर से 51 लाख रुपए का सहयोग देने के लिए धन्यवाद। आपने समय-समय पर मदद करके ये साबित किया है कि तुम असल जिंदगी के भी 'सिंघम' हो। भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखे।' अशोक ने रोहित शेट्टी को भी शुक्रिया कहा।

Dear @ajaydevgn , we thank U for your generous contribution of ₹51 lakhs towards @fwice_mum , for the benefit of our 5 lakh #CineWorkers . U have proved time & again, especially in times of crisis, that U are a real life #Singham . God bless U. #FWICEFightsCorona #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/e2NZ0V3q52

We would like to thank @iamrohitshetty for his generosity towards the DailyWage workers of our entertainment industry. The massive contribution of ₹51 lakhs towards @FWICE_India in such crisis situation is very inspiring. #FWICEFightsCorona #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/d2KEOe9jo4