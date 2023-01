अथिया शेट्टी की शादी पर अजय देवगन ने अपने दोस्त सुनील शेट्टी को दी ससुर बनने की बधाई, कहा - 'मेरे दोस्त...'

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी आज क्रिकेटर केएल राहुल के साथ शादी के बंधन में बधने जा रही है। इस मौके पर कई सेलेब्स दोनों को बधाई देते नजर आ रहे हैं। इस बीच अजय देवगन ने खास अंदाज में अपने दोस्त सुनील शेट्टी को बधाई दी है। इसके अलावा एक्टर ने यंग कपल को भी बधाई दी।

Ajay Devgn gives 'special shoutout' to Suniel Shetty as Athiya Shetty-KL Rahul tie knot on Monday