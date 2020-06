Father’s Day पर Ajay Devgn ने पिता के लिए लिखा इमोश्नल मैसेज, कहा- आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं

नई दिल्ली | आज पूरे विश्व में फादर्स डे (International Father’s Day) मनाया जा रहा है। बच्चे अपने पिता को स्पेशल फील कराने के लिए, उन्हें थैंक्स कहने के लिए कुछ खास कर रहे हैं। सोशल मीडिया (Social media) पर पोस्ट कर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने भी अपने दिवंगत पिता वीरू देवगन (Ajay Fathers Day message) के लिए एक खास मैसेज लिखा है। पिछले साल मई में वीरू देवगन का निधन (Veeru Devgn Death) हो गया था। जिसका अजय और उनके पूरे परिवार को बड़ा झटका लगा था। अब अजय ने फादर्स डे के मौके पर अपने पिता को याद किया है।

Those we love don’t go away, they walk beside us everyday.. Unseen, unheard but always near, still loved#HappyFathersDay pic.twitter.com/uZEv3yQaZB