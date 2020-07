अजय देवगन पर टूटा दुखों का पहाड़, इस करीबी का हुआ निधन

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) इन दिनों काफी दुखी है। अजय देवगन के करीबी और उनके पब्लिसिस्ट रहे आरआर पाठक (r r pathak dies) का निधन हो गया। अभिनेता अजय ने खुद ट्वीट कर आरआर पाठक की मौत की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने करीबी को खोने के बाद एक इमोशनल पोस्ट लिखकर श्रद्धांजलि भी दी। अजय देवगन की पहली फिल्म 'फूल और कांटे' (Ajay Devgn Phool Aur Jaante Film) में आरआर पाठक ने पीआर का काम किया था। पिछले 29 सालों से दोनों एक-दूसरे को जानते थे। अजय देवगन से ट्वीट कर लिखा, 'आरआर पाठक सर ने मेरी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे की पब्लिसिटी का काम संभाला था। हम 29 सालों में कई बार एक-दूसरे से मिले। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर। आपके परिवार को श्रद्धांजलि... आपकी आत्म को शांति मिले पाठक साहब।' आपको बता दें कि अजय देवगन की डेब्यू फिल्म 'फूल और कांटे' साल 1991 रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय ने एक्ट्रेस मधू, अंजना मुमताज, अरुणा ईरानी, जगदीप, अमरीस पुरी, रजा मुराज के साथ काम किया था। फूल और कांटे का डायरेक्शन कुकू कोहली ने किया था।

R R Pathak Sir handled the publicity of my debut film, Phool Aur Kaante. Our paths crossed often in the last 29 years. Thank you Sir for your guidance🙏

Condolences to the family.

RIP Pathak saab🙏