जब परिणीति चोपड़ा की वजह से अजय देवगन के बेटे युग ने उन्हें जड़ दिया था थप्पड़, फिर कही थी ये बात

2007 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म गोलमाल अगेन लोगों को खूब पसंद आई थी। ये फिल्म लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई थी। फिल्म में अजय देवगन और परिणीति चोपड़ा दिखाई दिए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी, लेकिन जहां ये फिल्म सुपर हिट रही थी वहीं अभिनेता अजय देवग के बेटे ने उन्हें फिल्म देखने के बाद उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था।

जी हां इसका खुलासा खुद एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। इंटरव्यू में अजय देवगन से सवाल किया गया था कि ‘गोलमाल अगेन’ में उनकी परफॉर्मेंस पर उनके परिवार का क्या रिएक्शन था। इस बात का जवाब देते हुए अजय देवगन ने कहा था कि काजोल और युग इस फिल्म को देखकर खूब हंस रहे थे। काजोल का तो हंसना रुक ही नहीं रहा था। लेकिन उनका बेटा युग अचानक सेकेंड हाफ में रोने लगा। अजय देवगन ने कहा कि फिल्म में परिणीति चोपड़ा के किरदार के मरने से उनके बेटे युग को इतना दुख पहुंचा कि वह रोने लगा और उसने उन्हें ही थप्पड़ मार दिया।

