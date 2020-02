'आरआरआर' के लिए अजय देवगन ने फीस लेने से किया इनकार, सामने आई असली वजह

एक्टर अजय देवगन जल्द ही फिल्ममेकर एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' में काम करते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय इस मूवी के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर डीवीवी धन्या ने उन्हें पूरी फीस ऑफर की है लेकिन उन्होंने ये फीस लेने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि अजय को ऑफर की गई राशि जूनियर एनटीआर और राम चरण की फीस के आस पास बताई जा रही है। बता दें कि अजय और राजामौली अच्छे दोस्त हैं। अजय और राजामौली की दोस्ती उस वक्त से है जब उन्होंने 'ईगा' पर काम किया था।

रिलीज डेट बदली

अजय ने साफ कहा कि वह सिर्फ दोस्ती के लिए इस फिल्म में काम कर रहे हैं। फिल्म में राम चरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में काम करते नजर आएंगे। फिल्म के निर्माताओं ने नई रिलीज डेट की घोषणा की हैं। अब यह फिल्म अब अक्टूबर 2020 में नहीं बल्कि 8 जनवरी 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।

BIGGG NEWS... SS Rajamouli finalizes NEW release date of #RRRMovie... 8 Jan 2021... Stars #JrNTR, #RamCharan, #AliaBhatt and #AjayDevgn... Will release in multiple languages. #RRROnJan8th pic.twitter.com/72o6O45no5