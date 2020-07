Sushant के दोस्त Sandeep Singh पर भरसे Ajaz Khan, बोलें- 'तू क्या करता है सब पता है मुझे दिखाऊं मैसेज'

नई दिल्ली। दिवगंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की आत्महत्या का केस दिन प्रतिदिन ( Sushant Suicide Case ) गरमाता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी कलाकार का नया बयान सामने आता है और सोशल मीडिया ( Celebrities reaction on Sushant's suicide ) पर एक नहीं बहस छिड़ जाती है। एक तरफ जहां पुलिस लगातार जांच ( police interrogation Sushant suicide case ) में जुटी हुई है। वह सुशांत से जुड़े तमाम लोगों के लगातार बयान ( police note statement ) ले रही है। हालांकि सुशांत के फैंस और कुछ स्टार्स इस केस में सीबीआई जांच ( People raise voice for CBI interrogation ) की मांग कर रहे हैं।

इन कलाकारों में शेखर सुमन ( Shekhar Suman ), रूपा गांगुली ( Rupa Ganuguly ), अक्षय खन्ना ( Akshay Khanna ), रतन राजपूत ( Ratan Rajput ) और तरुण खन्ना ( Tarun Khanna ) समेत कई दूसरे स्टार्स भी शुमार हैं। इसी बीच बिग बॉस ( Bigg Boss Contestant Ajaz Khan ) फेम और एक्टर एजाज खान ( Ajaz statement ) का भी इस मामले में बयान सामने आया है। अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले एजाज, सुशांत के केस में सीबीआई जांच ( Ajaz CBI Inquiry ) की मांग कर रहे हैं।

एजाज खान का एक वीडियो ( Ajaz Video Viral ) सामने आया है। अपने इस वीडियो में वह सुशांत की आत्महत्या ( Sushant Suicide ) की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वह वीडियो में फिल्मकार करण जौहर ( Karan Johar ), एकता कपूर ( Ekta Kapoor ) से लेकर सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ( Sandeep Singh ) पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी इस वीडियो में एजाज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। वह जस्टिस फॉर सुशांत ( Justice for sushant ) (सुशांत के लिए इंसाफ) मांग रहे हैं।

एजाज ने आगे कहा, 'संदीप सिंह तुम सुशांत के अच्छे दोस्त ( Sandeep was not a friend of Sushat) नहीं थे। तमाम पार्टी में मिलते हैं तो साथ में फोटो आ ही जाती है। मैं यह सब जानता हूं। तुम कहां से आए हो। क्या करते हो। तुम्हारे कुछ मैसेज हैं मेरे पास। वह दिखाऊं क्या मैं दुनिया वालों को। तुमने सुशांत के लिए इंसाफ नहीं मांगा यह मुझे बहुत बुरा लगा।' करण जौहर ने कॉफ विद करण ( Karan Johar Show Koffe with karan ) में सुशांत का मजाक उड़ाया था। एकता ( Producer Ekta Kapoor Promissed to sushant ) की बात करें तो उसने तो मुझे भी कई वादें किए थे। फिलहाल एकता की बात छोड़ते हैं। संदीप जो खुद को सुशांत का दोस्त बताता है वह तो सभी को क्लीन चिट ( Sandeep gave clean chit all people ) दे रहा है। उसने सुशांत के पिता ( Sushant father not want CBI inquiry ) को न जाने क्या समझा दिया है। वह सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहा है।'