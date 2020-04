25 करोड़ रुपए देने के बाद भी नहीं रूके अक्षय कुमार, फिर दान किए करोड़ों

मुंबई। कोरोना वायर से लड़ाई में अब बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने बृहन मुंबई महानगर पालिका को मदद की है। इससे पहले अक्षय पीएम केयर्स फंड में बड़ी मदद कर चुके हैं।

अक्षय कुमार ने बृहन मुंबई महानगरपालिका बीएमसी को 3 करोड़ रुपए की सहायता की है। जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार ने बृहन मुंबई महानगर पालिका को पीपीई किट, मास्क और रैपिड टेस्टिंग किट्स के लिए बीएमसी को 3 करोड़ रुपए की मदद दी है।

इससे पहले अक्षय कुमार ने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए दान किए थे। इस दौरान उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने पूछा कि क्या आपने पक्का सोच लिया है कि ये करेंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। आपको अपनी बचत को निकालना होगा। इस पर अक्षय ने कहा था कि जब में यहां आया था तब मेरे पास कुछ नहीं था। अब जब मेरे पास सब कुछ है, तो मैं लोगों की मदद क्यों ना करूं।

#Update: After contributing ₹ 25 cr to #PMCares, #AkshayKumar contributes ₹ 3 cr to #BMC to assist in the making of PPEs, masks and rapid testing kits... #COVID19Pandemic #CoronaVirus #Covid_19 #COVID19