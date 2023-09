Welcome 3: अक्षय कुमार ने बर्थडे पर दिया फैंस को तोहफा; 'वेलकम 3' में 25 एक्टर, टीजर के साथ किया रिलीज डेट का ऐलान

मुंबईPublished: Sep 09, 2023 05:54:54 pm Submitted by: Krishna Pandey

Welcome 3 With A Hilarious Promo On His Birthday With Release Date: अक्षय कुमार ने अपने जन्मदिन पर फैंस को सरप्राइज दे दिया है। एक बार फिर वह नई कॉमेडी और मल्टी स्टारर फिल्म लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म है 'वेलकम 3'।









Akshay Kumar 56th Birthday: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार आज अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं(