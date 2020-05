अक्षय कुमार ने किया ऐसा काम, पत्नी ट्विंकल से मांगनी पड़ी माफी, बोले-'मेरे पेट पर लात मत मारो'

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना इंडस्ट्री के फेमस कपल्स में से एक हैं। दोनों ही काफी खुले विचारों के हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। हाल ही अक्षय कुमार ने ट्वीट किया जिस पर उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना नाराज हो गई। दरअसल, हाल ही अक्षय की फिल्म 'पैडमैन' को 2 साल पूरे हुए हैं।

Err.... You are definitely not part of my next production! #PadMan https://t.co/wqP9q2nA7D

Please mere pet pe laat mat maro 🙏🏻 Missed tagging the team. Apologies to my producer, @mrsfunnybones, director #RBalki and the man without whom Padman wouldn’t be made @murugaofficial https://t.co/FbrOBSFLjG