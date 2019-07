अक्षय कुमार का वीडियो देख भड़का यह बॉलीवुड एक्टर, बताया फर्जी, हो सकता है बवाल

इन दिनों सोशल मीडिया Social Media पर #BottleCapChallenge काफी पॉपुलर हो रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स भी एक दूसरे को यह चैलेंज दे रहे हैं। अक्षय कुमार Akshay Kumar ने भी इस #BottleCapChallenge को स्वीकार करते हुए एक वीडियो शेयर किया Akshay Kumar Bottle Cap Challenge । वीडियो में खिलाड़ी कुमार ने इस चैलेंज को पूरा किया। दरअसल, वीडियो में वह बोतल को सामने रखकर उसके ढक्कन को अपने पैर से गिराते हैं, जो बेहद ही शानदार एक्शन है। इसके बाद कई लोगों ने अक्षय के इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया पर अक्षय जैसा एक्शन सीन किया है। लेकिन अक्षय के इस वीडियो पर एक बॉलीवुड एक्टर ने सवाल खड़ा कर दिया है।

I couldn’t resist either!!!

That’s my #bottlecapchallange with an @akshaykumar mask... beware he may claim it’s him.... as a good friend I will allow him that much !!! My next challenge video is with a @iTIGERSHROFF mask... pic.twitter.com/gGb0Na56c7