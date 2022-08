फिल्म 'रक्षाबंधन' की रिलीज से पहले डीपी में तिरंगा लगाकर बुरे फंसे अक्षय कुमार, यूजर ने पूछा- 'आप तो इस देश के हैं ना"

इन दिनों अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की अगली फिल्म 'रक्षाबंधन' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो लोगों को खूब पसंद भी आया। हालांकि सोशल मीडिया पर फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठने लगी। फिल्म को रिलीज होने में चंद दिन बचे हैं इस बीच अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा किया कि वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए।

दरअसल में अक्षय कुमार ने ट्विटर पर अपनी डीपी बदल दी जिसको लेकर वो निशाने परआ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने सभी सोशल मीडिया पेज की डीपी (डिस्प्ले पिक्चर) की जगह तिरंगा लगाया और लोगों से अपील की कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत दो अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर लगाएं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी डीपी बदली और उसकी तिरंगा लगा लिया।



इसके साथ ही अक्षय कुमार ने ट्वीट भी करते हुए लिखा, "आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मनाना का वक्त आ गया है। गर्व से, शान से #HarGharTirange लहराने का वक्त आ गया है।"

akshay kumar changes his dp to tricolour after boycott raksha badhan