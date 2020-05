Akshay Kumar बने रियल लाइफ Padman, महिलाओं को फ्री Sanitary Pads की मुहिम से जुड़े

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus In India) की महामारी के बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) में 25 करोड़ देने के बाद अक्षय कुमार जितना हो सकता है उतनी लोगों की मदद कर रहे हैं और अब वह रियल लाइफ में पैडमैन (Akshay Kumar Padman In Real Life) बन गए हैं। अक्षय कुमर ने पीरियड्स पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था 'पैडमैन' (Padman)। लेकिन फिल्म के बाद वह अब रियल लाइफ में भी जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड देने की मुहिम से जुड़े हैं।

लोगों का मांगा सपोर्ट

फिल्म पैडमैन में अक्षय कुमार ने महिलाओं को Sanitary Pads के लिए जागरुक किया था और सैनेटरी नैपकिन बनाने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती मशीन बनाई थी। अब रियल लाइफ में भी वह महिलाओं को Sanitary Pads दिलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल, अक्षय एक कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस कैंपेन में महिला मजदूरों के सैनिटरी पैड्स के लिए पैसा जुटाया जा रहा है। अक्षय कुमार ने हाल ही में एक ट्वीट (Akshay Kumar Tweet) किया था। जिसमें उन्होंने लिखा, 'एक अच्छे काम के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। कोविड में पीरियड्स नहीं रुकते, मुंबई की जरूरतमंद महिलाओं को पैड्स मुहैया करवाने में मदद करें, हर दान मायने रखता है।'

A great cause needs your support. Covid doesn’t stop periods, help provide sanitary pads to underprivileged women across Mumbai. Every donation counts : https://t.co/gty1PeX3CT https://t.co/CDgPkoGH82