अक्षय कुमार का मदद का सिलसिला जारी, फिर किया करोड़ों का सहयोग, लोग बोले- सबसे बड़ा खिलाड़ी

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का कोरोना से देश के सामने उपजे संकट के दौर में मदद करने का सिलसिला अभी भी जारी है। सबसे पहले बड़ी रकम 25 करोड़ दान करने के बाद भी अक्षय लगातार लोगों की आर्थिक मदद किए जा रहे हैं। हाल ही में अक्षय ने मुंबई पुलिस की मदद की है।

अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस फाउंडेशन को 2 करोड़ रुपए की मदद की है। इस मदद के लिए मुंबई पुलिस ने उनका शुक्रिया अदा किया है।

Mumbai Police thanks @akshaykumar for contributing Rs. 2 Crore to the Mumbai Police Foundation. Your contribution will go a long way in safeguarding the lives of those who are committed to safeguarding the city - the men and women of Mumbai Police!#MumbaiPoliceFoundation