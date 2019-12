अक्षय के भगवान राम वाले डायलॉग पर मचा बवाल, सलमान को सबसे बड़ा सेक्यूलर बता रहे लोग, जानें क्या है माजरा

मुंबई। सोशल मीडिया पर नया बवाल खड़ा हो गया है। मामला है अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी 'गुड न्यूज' के दूसरे ट्रेलर में दिखाया गया एक डायलॉग। ट्रेलर में अक्षय एक बच्चे का नाम पूछते हैं और मजाकिया अंदाज में रिएक्ट करते हैंं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर सिनेप्रेमी भिड़ गए हैं। अक्षय को सही और गलत बताने वाले हैशटैग ट्रेंड हो गए। इसी बीच सलमान के फैंस उन्हें सबसे बड़ा सेक्यूलर बता रहे हैं।

दरअसल, मामले ने तब तूल पकड़ा जब 'गुड न्यूज' के दूसरे ट्रेलर में अक्षय कुमार भगवान राम को लेकर एक मजाकिया डायलॉग बोलते नजर आते हैं। इस डायलॉग को लेकर सोशल मीडिया में एक हैशटैग AKSHAY ABUSES LORD RAMA ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही अक्षय के फैंस उनके बचाव में आ गए। इस दौरान WE STAND WITH AKKI हैशटैग ट्रेंड करवाया जाने लगा। फैंस आपस में एक—दूसरे से उलझते दिखाई दिए।

अक्षय को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया उफान पर आ गया। इसी बीच सलमान के फैंस ने एक नया हैशटैग ट्रेंड करवा दिया। फैंस ने SALMAN MOST SECULAR INDIAN हैशटैग ट्रेंड करवाया। इसके समर्थक फैंस का कहना है कि सलमान की मूवी 'दबंग 3' के सॉन्ग 'हुड हुड दबंग...' में जब साधुओं को नाचते दिखाने पर विरोध हुआ तो ये सीन रिलीज से पहले हटा लिया गया। जबकि अक्षय ने पहले भी 'भूल भूलैया' मूवी में 'हरे राम, हरे राम...' सॉन्ग में लड़कियों को सिर्फ कुर्ते में दिखाया था। उनके कुर्ते पर राम नाम लिखा हुआ था।

Dear @akshaykumar you are Canadian citizen and we don’t have problem with it.



But how dare you to Abuse Indian religion’s and Hindu gods of India?

We indians will not tolerate it at all.



AKSHAY ABUSES LORD RAMA pic.twitter.com/JHFgEqWmgH