दिल्ली की लड़की को थी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत, अक्षय कुमार ने इस तरह से की मदद

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। अक्षय कुमार हर किसी की मदद के लिए आगे रहते हैं। इसी बीच उन्होंने फिर से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली की रहने वाली एक लड़की की मदद की है। सोशल मीडिया पर यह खबर जैसे हीं फैली, लोग एक्टर की तारीफें करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।

Akshay Kumar donates 15 lakhs to a Delhi girl in urgent need of a heart transplant