मुंबई। आखिरकार अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) की फिल्म 'मिशन मंगल' ( Mission Mangal ) 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करने में कामयाब हो गई है। इस तरह यह मूवी अक्षय कुमार की पहली फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ का बिजनेस किया। इसके साथ ही अक्षय ने सलमान खान ( Salman Khan ) को पछाड़ दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली फिल्मों के कलेक्शन के मामले में 'मिशन मंगल' ने सलमान की 'एक था टाइगर' ( Ek Tha Tiger ) को पीछे छोड़ दिया है।

ट्रेड एनॉलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज फिल्मों में से सबसे ज्यादा कमाई के मामले में 'मिशन मंगल' ने 'एक था टाइगर' को पटखनी दे दी है। इस तरह 'संजू' (342.53 करोड़ ) और 'प्रेम रतन धन पायो' (210.16 करोड़) के बाद 200 करोड़ की कमाई करने वाली फॉक्स स्टार स्टूडियो की यह तीसरी मूवी हो गई है।

इतने दिन लगे 200 करोड़ कमाने में

साल 2019 में अब तक शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' ( Kabir Singh ) सबसे पहले 200 करोड़ कमाने के मामले में सबसे उपर है। 'कबीर सिंह' ने महज 13 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। जबकि सलमान खान की 'भारत' ( Bharat Movie ) को 14 दिन, विकी कौशल की 'उरी' (Uri Movie ) को 28 दिन और 'मिशन मंगल' को 29 दिन का समय लगा।

