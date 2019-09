जिसने रणबीर को बनाया खूंखार 'अलाउद्दीन खिलजी', उसी ने अक्षय को ढाई घंटे में बना दिया 'गंजा राजा'

मुंबई। अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) स्टारर मूवी 'हाउसफुल 4' ( Housefull 4 ) के पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं। इन पोस्टर्स में अक्षय का राजा वाला लुक चर्चा में है। इसमें वह पूरी तरह से गंजे दिखाई दे रहे हैं। रोबदार मूंछों और गंजे सिर से उनको 1419 के राजा 'राजकुमार बाला' ( Rajkumar Bala ) का लुक दिया गया है। बाला के किरदार में ढलने के लिए एक्टर को रोजाना करीब ढाई घंटे का समय लगता था।

कई और लुक्स भी किए ट्राई

मूवी में अक्षय के दो अलग-अलग रोल हैं। एक में वह 1419 के राजा 'राजकुमार बाला' बने हैं तो दूसरे में 2019 में लंदन से लौटे बारबर हैरी। राजा का गंजा लुक फाइनल करने से पहले अक्षय पर कई लुक्स ट्राई किए गए। इस किरदार के लिए 3डी मॉडल्स भी डिजाइन किए गए। पद्मावत (Padmaavat ) में रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) को 'अलाउद्दीन खिलजी' ( Alauddin Khilji ) का लुक देने वाले मेकअप, हेयर और प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट प्रीतिशील सिंह का कहना है कि गंजे राजा वाला लुक डिजाइन करना बेहद चैलेंजिंग रहा।

'पद्मावत' वाले आर्टिस्ट को कमान

मूवी के निर्माता साजिद नाडियावाला ( Sajid Nadiadwala ) चाहते थे कि इस मूवी के 1419 वाला हिस्सा स्क्रीन पर वैसा ही दिखाई दे जैसा उस जमाने में हुआ करता था। इसलिए मेकअप और ड्रेस डिजाइन का जिम्मा पहले ऐसा ही काम कर चुके एक्सपर्ट्स को दिया गया। इसी के चलते मेकअप के लिए प्रीतिशील सिंह ( PreetiSheel Singh ) और ड्रेस डिजाइन के लिए रिम्पल और हरप्रीत नरुला को चुना गया। 'पद्मावत' मूवी में इन्हीं एक्सर्पट्स ने अपना जलवा दिखाया था।

Le kar aa rahe hai aapke liye ek aisi kahani, jo shuru hogi London se but khatam hogi Sitamgarh mein. #Housefull4, trailer out on 27th September 🎬#SajidNadiadwala @Riteishd @thedeol @kritisanon @hegdepooja @kriti_official @farhad_samji @WardaNadiadwala @foxstarhindi @NGEMovies pic.twitter.com/cUNbWycGWT