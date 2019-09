पौधों से घिरा हुआ एक ऑटो देख खुश हुए खिलाड़ी कुमार,ट्विटर पर शेयर की ये तस्वीरें

हिट एंड फिट अक्षय कुमार अक्सर चर्चा मे बने रहते ही हैं। चाहें वो उनकी सुपरहिट फिल्में हों, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर वो हमेशा ही सुर्खियाँ बटोर लेते हैं. अक्षय सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. अभी हाल ही में अक्षय ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक ऑटोवाले की तारीफ की है। चलिए आपको बता देते हैं कि आख़िर खब़र है क्या।

A little bit of green to take away your blues 🙃 Came across this pleasant sight of an auto-rickshaw covered with plants on the way to shoot today. Extremely proud of him and his efforts to go green in his own little way. #GreenWorld pic.twitter.com/EKLAoITwFh