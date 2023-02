सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सिलेब्रिटी है अक्षय कुमार, जानिए क्या है उनकी नेटवर्थ

Akshay Kumar Net worth: अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में गिने जाते हैं। वो एक फिल्म की मोटी फीस लेते हैं। वह सिर्फ मोटी फीस लेते ही नहीं, बल्कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स भी भरते हैं। पिछले पांच साल से अक्षय कुमार हाइएस्ट टैक्सपेयर हैं। इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सम्मान पत्र दिया गया है।

Akshay Kumar is the Highest Tax Payer of India, know his Income and Net worth