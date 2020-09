Akshay Kumar की 'लक्ष्मी बम' इन देशों के सिनेमाघरों में होगी रिलीज

View this post on Instagram

This Diwali, #LaxmmiBomb to release on 9th November in Australia, New Zealand and UAE. #YehDiwaliLaxmmiBombWaali 💥 #FoxStarStudios @akshaykumar @kiaraaliaadvani @offl_lawrence @shabskofficial @tusshark89 @disneyplushotstarvip #CapeOfGoodFilms #ShabinaaEntertainment #TussharEntertainmentHouse @zeemusiccompany Laxmmi Bomb is premiering in India on @disneyplushotstarvip and on Hotstar in USA, UK and Canada on 9th November.