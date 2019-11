अक्षय कुमार का पहला म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' हुआ रिलीज, फैंस ने बांधे तारीफों के पुल

मुंबई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) का पहला म्यूजिक वीडियो 'फिलहाल' ( Filhaal music video ) रिलीज हो गया है। कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन ( Nupur Sanon ) ने इसमें फीमेल लीड प्ले किया है। बी पार्क के गाए इस सॉन्ग की अक्की के फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं।

'फिलहाल' म्यूजिक वीडियो में अक्षय कुमार एक डॉक्टर के किरदार में हैं। उनकी पूर्व प्रेमिका का एक्सिडेंट हो जाता है और उस अस्पताल में उसे लाया जाता है जहां अक्षय चिकित्सक हैं। पूर्व प्रेमिका को देखते ही अक्षय पुरानी यादों में खो जाते हैं। नुपूर का भी यह पहला वीडियो है। नूपूर इसमें बेहद खुबसूरत लग रही हैं।

'फिलहाल' का म्यूजिक और गायन बी पार्क ने किया है। इसके बोल जॉनी ने लिखे हैं। अरविंदर खैरा ने इस वीडियो का निर्देशन किया है।

