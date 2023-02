अक्षय कुमार ने छोड़ी कनाडा की नागरिकता, अब बनेंगे भारतीय

Akshay Kumar Give Up on Canadian Citizenship: अक्षय कुमार चाहे कितना भी भारत से प्यार करते हों, मगर लोग उन्हें कनाडा के नाम पर ताने सुनाते हैं और खरी-खोटी बोलते रहते हैं। अपनी कनाडाई नागरिकता को लेकर अक्सर आलोचनाओं का सामना करने वाले अक्षय ने अब अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़ दी है।

Akshay Kumar On Giving Up Canadian Citizenship For Indian Passport, says 'India Is Everything To Me'