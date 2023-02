पान मसाला का ऐड करने के बाद अक्षय कुमार को हुआ पछतावा, कहा- 'पूरी रात सो नहीं पाया...'

Akshay Kumar Feel Guilty: अक्षय कुमार एक के बाद एक फिल्में दे रहे, मगर वह अपने दमदार अभिनय से लोगों को नहीं रिझा पा रहे हैं। बैक-टू-बैक फ्लॉप फिल्मों के चलते अक्षय कुमार के करियर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताया है, जिसके लिए वह माफीनाम भी लिख चुके हैं।

Akshay Kumar Open Up About His Mistake And Say He Feel Guilty For Endorsing Paan Masala Ad