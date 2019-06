अब चीन में धमाल मचाएंगे अक्षय-रजनीकांत, सामने आया 2.0 का चीनी पोस्टर

सुपरस्टार रजनीकांत ( Rajnikant ) और अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) की फिल्म 2.0 बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। इस फिल्म ने करीब 600 करोड़ की कमाई की थी। अब यह फिल्म चीन में रिलीज होने जा रही है।

हाल में मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ( Taran Adarsh ) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 चीन में 12 जुलाई, 2019 को रिलीज हो रही है। चीनी कंपनी बीजिंग एचवाई मीडिया कंपनी लिमिटेड ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभाली है। इसको लेकर मुंबई और चीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। इसी महीने होने वाले शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी 2.0 की स्क्रीनिंग की जाएगी।’

बताते चलें कि इन दिनों अक्षय कुमार फिल्म 'गुड न्यूज' ( Good News ) की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय के अलावा करीना कपूर ( Kareena Kapoor ) और दिलजीत दोसांझ ( Diljeet Dosanjh ) लीड रोल में हैं। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है।

