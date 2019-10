साजिद नाडियाडवाला की 'हाउसफुल 4' के कलेक्शन को लेकर ट्विटर पर वॉर छिड़ा हुआ है। फिल्म को लेकर #FakeHousefull4Figures ट्रेंड कर रहा है। 25 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म का कलेक्शन 4 दिन में 85 करोड़ के आस-पास रहा, जिसे सोशल मीडिया पर इस हैशटैग के साथ झूठा आंकड़ा बताया जा रहा है। ट्विटर पर इस हैशटैग के साथ मेकर्स की निंदा की जा रही है।

वहीं, फिल्म के स्टार अक्षय कुमार का रिएक्शन ट्वीटर पर सामने आया है। अक्षय ने ट्विटर पर लिखा है, "हमसे प्यार करने और हमारे साथ हंसने के लिए शुक्रिया..ये आप सबका प्यार ही है कि आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मेरे सभी चाहने वालों और दर्शकों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने 'हाउसफुल 4' को जबरदस्त प्यार दिया। ये दिखाने के लिए भी शुक्रिया कि नफरत को प्यार के अलावा और कोई नहीं हरा सकता।"

Thank you for loving us and laughing with us. It is because of your love we are where we are today. Thanks to all my fans and audiences who have poured unconditional love on #HouseFull4. Thank you for showing us that nothing beats hate more than love. pic.twitter.com/AY0dC8ZdY2