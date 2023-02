55 साल के अक्षय कुमार ने 25 साल छोटी मृणाल ठाकुर के साथ किया रोमांस, हुए ट्रोल

Akshay Kumar Got Trolled: अक्षय कुमार पिछले कुछ समय से अपनी आगामी फिल्म 'सेल्फी' को लेकर चर्चा में हैं। दर्शक ब्रेसबी से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, आज इस फिल्म का दूसरा गाना 'कुड़िए नी तेरी' रिलीज कर दिया है। इसमें अक्षय के साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर नजर आ रही हैं। जिसे देखने के बाद अक्षय को ट्रोल किया जाने लगा है।

Akshay Kumar Romancing With 25 Year Younger Mrunal Thakur In ‘Kudiyee Ni Teri’ Song From 'Selfiee', Got Trolled