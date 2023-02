Submitted by:

Published: Feb 27, 2023 11:55:00 am

Akshay Kumar's Show Cancelled: भले ही अक्षय कुमार की हालिया रिलीज़ 'सेल्फी' ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हो, मगर सुपरस्टार अपने दूसरे काम पर वापस लौट आए हैं। अक्की ने अपने 'द एंटरटेनर्स ओवरसीज शो' के लिए रिहर्सल शुरू कर दी है। हालांकि, अक्षय के फैंस के लिए एक थोड़ी दुखद खबर सामने आई है। खबर है कि 4 मार्च को न्यू जर्सी में किया जाने वाला शो रद्द कर दिया गया है।

Akshay Kumar's 'The Entertainers Show' on March 4 Cancelled Due to Poor Sales