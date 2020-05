इस समय पूरा देश कोरोना महामारी संकट का सामना कर रहा है, इस महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के बीच जहां देश के नागरिक कोरोना से बचने के लिए घरों में कैद हैं। इस मुश्किल वक्त में पुलिस दिन रात काम कर रही है। वही, दूसरी तरफ डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान को दांव पर लगाकर देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जो लगातार इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में फ्रंटलाइन में खड़े इन कोरोना वॉरियर्स के हिम्मत और जज्बे को बॉलीवुड के सितारों ने सलाम किया है। उनके लिए सम्मान जताते हुए उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर (डीपी) बदल ली और मुंबई पुलिस का लोगो लगा लिया है।

Everyday I hear incidents of bravery of our frontline workers who are putting fear & exhaustion aside and putting us first. One such hero is our Maharashtra Police, I’m changing my DP to theirs as a mark of respect.Join in, together let’s say #DilSeSalute to them🙏🏻@DGPMaharashtra — Akshay Kumar r (@akshaykumar) May 10, 2020

अक्षय ने किया दिल से सैल्यूट

इंडस्ट्री में 'खिलाड़ी कुमार' के नाम से मशहूर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा,'हर रोज मैं फ्रंटलाइन वर्कर्स की बहादुरी के बारे में सुन रहा हूं जो अपनी थकान और डर को भुलाकर हुए हम लोगों को प्राथमिकताएं दे रहे हैं। ऐसे ही हीरोज में से एक हीरो महाराष्ट्र पुलिस भी है। मैं इन्हें सम्मान देने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहा हूं। आप भी जॉइन करें और इन्हें दिल से सैल्यूट करें।'

Immensely grateful to the @MumbaiPolice for working tirelessly and relentlessly to ensure our safety and protecting us during theses turbulent times ! We are so thankful and our changed profile is a tiny way of expressing our deepest gratitude! @AnilDeshmukhNCP — Karan Johar (@karanjohar) May 10, 2020

इन स्टार्स ने बदली डीपी

सलमान खान लॉकडाउन में अपने पनवेल वाले फार्महाउस पर हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुंबई पुलिस के सम्मान में उन्होंने भी अपनी डीपी बदल ली है। मुंबई पुलिस के साथ खड़े होने की बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने अपनी डीपी में मुंबई पुलिस के लोगो को जगह दी है। टाइगर श्रॉफ, कैटरीना कैफ, रितेश देशमुख, अजय देवगन, भूमि पेडनेकर, टाइगर श्रॉफ, वानी कपूर, विकी कौशल, दिशा पाटनी, करण जौहर जैसे बॉलिवुड के तमाम टॉप स्टार्स में उन्हें सलाम करते हुए अपनी डीपी के जरिए मुंबई पुलिस को सम्मान दिया है।