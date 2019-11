सूर्यवंशी: शूटिंग के बीच अक्षय ने रोहित को लेकर कही बड़ी बात, लड़ाई की खबरों के बीच सामने आई दोनों की हाथापाई वाली वीडियो

बॅालीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) हमेशा से अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें इंडस्ट्री में 'खिलाड़ी' के नाम से पॅापुलर हैं। इन दिनों स्टार फिल्म 'सूर्यवंशी' ( Sooryavanshi ) की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म को रोहित शेट्टी ( Rohit Shetty ) डायरेक्ट कर रहे हैं। कैटरीना कैफ ( Katrina Kaif ) इस मूवी में एक बार फिर अक्षय के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। अब तक मिस्टर खिलाड़ी कई प्रेरणादायक और कॅामेडी से भरपूर फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन इस बीच वह कहीं न कहीं एक्शन से दूर हो गए थे। रोहित की फिल्म 'सूर्यवंशी' से एक बार फिर अक्षय अपने पुराने वाले एक्शन लुक में लौटेंगे। इस बारें में खुद स्टार ने बात की।

😉😂😂😉 this is something even I can’t mediate!!!! @akshaykumar #RohitShetty #KatrinaKaif https://t.co/U78eh3xwgV