'पब-जी' बैन होने के बाद अभिनेता Akshay Kumar ने रिलीज़ किया 'फौजी' गेम का पोस्टर, यूजर्स बोलें-'आइडिया चुराया हुआ है'

नई दिल्ली। भारत सरकार ने हाल ही में 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। जिसमें गेम ऐप 'पब-जी' भी शामिल है। जिसके बाद से लोगों में काफी निराशा भी देखने को मिली। जिसे देखते हुए हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार ने एक गेम पोस्टर रिलीज़ किया है। जिसका नाम 'फौजी' रखा गया है। अभिनेता ने पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा था कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है।" साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस ऐप से होने वाली कमाई का 20% भारतवीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा।

Poster is stolen from another game Name is stolen from another game Idea is stolen from another game You are degrading the reputations of Indians worldwide. We can come up with original ideas . Copy cat Boycott #FAUG @akshaykumar pic.twitter.com/9JzoV8qG3Y

'फौजी' गेम ऐप का पोस्टर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। यूजर्स लगातार कमेंट कर पोस्टर का मज़ाक उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक यूजर ने तो पोस्टर को पब-जी का कॉपी ही बता डाला है। साथ ही एक यूजर ने कमेंट करते हुए अक्षय से पूछा है कि 'भई आत्मनिर्भरता कहां है?' वहीं एक यूजर ने कमेंट में लिखा-'डियर अक्षय सर, हम सभी लोग भारतीय सेना को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत सम्मान करते हैं। साथ ही गेम फौजी के लिए उसने एक्टर को थैंक्यू भी कहा। कमेंट में यूजर ने बताया कि कंटेंट कॉपी किया जा रहा है। जिस पर अभिनेता अक्षय कुमार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

Dear @akshaykumar Sir,

We love you so much for your support to our Indian Army. Thanks for your coming Soon game Fau-G.

But it hurts a lot when your team copy and paste some thing.. Please look into it #AkshayKumar #AkshayKumarfans #FAUG#AtmaNirbharBharat pic.twitter.com/vfaqWz0CcV