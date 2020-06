India China Border Tension: जवानों की शहादत पर बॉलीवुड ने किया सलाम, कहा- हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प (India-China Border Face Off) हुई। इसमें भारत के 20 जवान शहीद (Martyrs Indian Army) हो गए हैं। वहीं चीन के सैनिकों के लिए खबर आ रही हैं उनके 43 सैनिक मारे जा चुके हैं या बुरी तरह जख्मी हैं। लेकिन भारतीय जवानों की शहादत पर पूरा देश दुखी है। लोग सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर्स भी जवानों की शहादत पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धाजंलि दे रहे हैं।

एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar Tweet) ने जवानों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, 'गलवान घाटी में हमारे बहादुरों की मौत से गहरा दुख हुआ। देश के लिए उनकी अमूल्य सेवा के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।'

Deeply saddened by the death of our bravehearts in #GalwanValley. We will forever be indebted to them for their invaluable service to the nation.

My heartfelt condolences to their families 🙏🏻 pic.twitter.com/tGOGTU61X6 — Akshay Kumar r (@akshaykumar) June 16, 2020

एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal), जिन्होंने फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई थी, उन्होंने भी वीर जवानों को सलाम किया। विक्की ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं हमारे उन वीरों को सलाम करता हूं, जो गलवान घाटी में बहादुरी से लड़े और हमारे राष्ट्र के गौरव के लिए खुद शहीद हो गए। उनके परिवारों को मैं दिल से सांत्वना देता हूं। जय हिंद।'

I salute our bravehearts who fought courageously at the Galwan Valley and made the supreme sacrifice for the honour of our nation. My heartfelt condolences to their families. Jai Hind. — Vicky Kaushal (@vickykaushal09) June 16, 2020

वहीं दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लिखा, 'जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी...उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों को सलाम! जय हिन्द।'

T 3565 - .... ज़रा आँख में भर लो पानी ; जो शहीद हुए हैं उनकी , ज़रा याद करो क़ुर्बानी .. 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳they sacrificed their lives to protect our country , to keep us safe and secure. SALUTE Indian Army Officers and Jawans ! JAI HIND — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 16, 2020

महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने लिखा, 'ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी...'' और एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट (Anupam Kher Tweet) कर लिखा, भारतीय सेना की जय। जय हिन्द।

ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो क़ुरबानी... 🙏🙏 pic.twitter.com/2SkJFJRuZY — Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) June 16, 2020