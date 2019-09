मुंबई की बारिश से परेशान हुए अक्षय, 2 घंटे ट्रैफिक में अटकने के बाद किया मेट्रो का सफर, वीडियो में कही ये बात

बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार ( akshay kumar ) ने गुरुवार सुबह मुम्बई मेट्रो में सफर किया। वह हमेशा लीक से हटकर बाकी सितारों से कुछ अलग करते नजर आते हैं। इस बार अक्षय भरी पब्लिक के बीच सफर का आनंद लेते नजर आए।

My ride for today, the @MumMetro...travelled #LikeABoss from Ghatkopar to Versova beating the peak hours traffic 😎 pic.twitter.com/tOOcGdOXXl