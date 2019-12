CAA Protest पर अक्षय कुमार ने दी अपनी राय, कहा- हिंसा ना करें, मुझे पसंद नहीं...

मुंबई। नागरिकता संशोधन कानून ( Citizenship Amendment Act ) पर कई बॉलीवुड स्टार्स अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। किसी ने विरोध में तो किसी ने सपोर्ट में अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रखी है। हालांकि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने इस पर अब तक कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अजय देवगन, सैफ अली खान ने मीडिया से बातचीत में जो राय दी उसमें ज्यादा स्पष्टता नहीं थी। अब अक्षय कुमार ( Akshay Kumar) की ( CAA Protest ) प्रतिक्रिया मीडिया के जरिए सामने आई है।

अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग मूवी ' गुड न्यूज' के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान नागरिकता संशोधन कानून पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि,' कृपया हिंसा ना करें। मुझे ये पसंद नहीं है। किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें।' इससे पहले सोशल मीडिया पर लोग बॉलीवुड के A-लिस्टर स्टार्स से अपनी राय रखने की मांग कर रहे थे।

इससे पहले पिछले दिनों अक्षय कुमार जामिया से जुड़े एक वीडियो को लाइक कर दिया था। इस पर काफी बवाल हुआ तो एक्टर ने कहा था कि गलती से लाइक हो गया।

Bollywood superstar Akshay Kumar urges people to stay away from violence during protests against #CitizenshipAmendmentAct, irrespective of their political leanings