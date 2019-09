अक्षय ने बेटी नितारा को खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, लिखा ये इमोशनल मैसेज

अभिनेता अक्षय कुमार की लाडली बिटिया नितारा का जन्मदिन है। नितारा आज 7 साल की हो गई है। इस मौके पर अक्षय कुमार ने बेटी को बर्थडे की बधाई देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर बेटी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में अक्षय बेटी को अपनी बाहों में लेकर ट्री हाउस में खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्ट भी लिखा है। अक्षय ने लिखा, 'जब वह डैडी की बाहों में रहती है तो वह सबसे ज्यादा खुश रहती है और जाहिर सी बात है डैडी भी। तुम्हारे लिए दुनिया की सभी खुशियों की कामना करता हूं। जन्मदिन की शुभकामनाएं, नितारा। बता दें, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की एक बेटी नितारा के अलावा एक बेटा आरव भी है।

She's happiest when she's in daddy’s arms and so is daddy, evidently 😁 Wishing you all the happiness in the world always❤️ Happy birthday darling, Nitara 😘😘🤗 pic.twitter.com/I6Na9ifWRZ