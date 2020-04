अक्षय पात्र संस्था से जुड़े रितिक रोशन, 1.2 लाख लोगों को मुहैया कराएंगे भोजन

बॉलीवुड स्टार रितिक रोशन lockdown के दौरान अक्षय पात्र नामक संस्था से जुड़ गए हैं। जिसके माध्यम से वे 1.2 लाख लोगों को भोजन कराएंगे, ताकि लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों, कम आय वाले लोगों और वृद्ध आश्रम में रहने वाले लोगों को नियमित भोजन मिल सके।

अक्षय पात्र संस्था ने ट्विटर पर ऋतिक को इस मानव सेवा के लिए साधुवाद किया है। उन्होंने लिखा है हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने हमारी संस्था से जुड़कर हमें मजबूती दी है। देश की हालत सामान्य होने तक हम एक साथ मिलकर दिहाड़ी मजदूरों, कम आय वाले लोगों और वृद्ध आश्रम रहने में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करेंगे।

एनजीओ ने लिखा है कि इस मुश्किल समय में देश के कल्याण के लिए रितिक रोशन को तत्काल मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। रितिक ने संगठन के जमीनी स्तर पर किए गए कामों की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया मैं प्रार्थना करता हूं कि यह ताकत मिले कि आप के रहते देश में कोई भूखा ना सोए। आप सभी वास्तविकता में सच्चे सुपर हीरो हैं। उन्होंने लिखा आइए हम से जो संभव है हम वह करें। कोई भी सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सभी सफल हो।

इससे पहले रितिक ने कहा जब आप उन्हें समझाएंगे जब आप उन्हें बताएंगे कि अगर उन्हें आपकी फिक्र है अपने परिवार की फिक्र है तो उन्हें सोशल डिस्टेंससिंग का ध्यान रखना होगा। तो वह आपकी बात समझेंगे और सारे रूल्स फालों करेंगे। आप सब अपना भी पूरा ध्यान रखें। हम सबको इस लड़ाई में एक साथ आना है। इन बड़ों को जगाना है और इसको रोना को हराना है

