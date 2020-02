अक्षय ने सीने पर क्योंं लिखा 'आ रही है पुलिस'

अक्षय कुमार ने ट्वीटर हैंडल से एक फोटो शेयर किया है। जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन और खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी नजर आ रहे हैं। तीनों ने ब्लैक टी शर्ट पहना है। जिस पर लिखा है 'आ रही है पुलिस' 'टीम सूर्यवंशी' रविवार की सुबह। इस ट्वीट पर फैंस के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं।

फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ट्वीटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने अपना एक फोटो शेयर किया है। जिसमें उनके साथ अजय देवगन और रोहित शेट्टी भी ब्लैक टी शर्ट में नजर आ रहे है। तीनों एक जैसी टी शर्ट पहने हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार ने लिखा है कि 'एक अच्छी पहल, जिसमें पुलिस आपके पीछे नहीं बल्कि साथ भागेगी। सुनने में आ रहा है कि अक्षय कुमार अब फिल्म धूम 4 में नजर आ सकते हैं। जिसकी जानकारी ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने ट्वीट के माध्यम से दी थी। लेकिन इस पर अक्षय कुमार का कोई रिएक्शन नहीं आया है। अक्षय कुमार जल्द ही 'सूर्यवंशी'में भी नजर आने वाले हैं। उनकी यह फिल्म 27 मार्च को रिलीज होने वाली है। जिसमें एक्टर कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका अदा करती नजर आएंगी। इसके अलावा अक्षय कुमार लक्ष्मी बम में भी दिखाई देंगे। जो ईद पर रिलीज होने की संभावना है।

Team #Sooryavanshi at the Maharashtra Police International Marathon on this beautiful Sunday morning, a great initiative where the police doesn’t run after you but with you 😜 #AaRahiHaiPolice #MarathonMovement #RohitShetty @ajaydevgn pic.twitter.com/lE2KghYBND