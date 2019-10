आलिया भट्ट ने मामी फेस्टिवल के दौरान स्टेज से दी गाली, करीना-करण ने दिया ये रिएक्शन

View this post on Instagram

With my baby girl on my baby’s birthday @aliaabhatt on @elleindia Cover: Photographer: @tarun_khiwal Styling: @malini_banerji and @rahulvijay1988 Art: @prashish_moore On Alia: @louisvuitton and @chopard On me: @gauravguptaofficial and @chopard Hair (Alia): @yiannitsapatori Makeup (Alia): @puneetbsaini Hair (Karan): Rajiv Gogoi Makeup (Karan): Paresh Kalgutkar Pr [email protected]_pr